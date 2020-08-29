Hataysporlu futbolcu Yusuf Abdioğlu: "Mücadele edebilen bir takım olacağız"

ERZURUM (AA) - MUHAMMET MUTAF - Hatayspor'un savunma oyuncusu Yusuf Abdioğlu, Süper Lig'de arkadaşları ile mücadele eden bir takım olacaklarını belirterek, "Mücadele etmezsek bu ligde kalıcı olamayız." dedi.

Hatayspor'un 30 yaşındaki tecrübeli futbolcusu, 2 sezon önce katıldığı kulüple TFF 1. Lig'den Süper Lig'e şampiyon olarak çıkma fırsatı yakaladı.

Kulüp tarihinde 53 yıl sonra bir ilk yaşandıkları sezonda performansıyla şampiyonlukta pay sahibi olan Abdioğlu, ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek olmanın heyecanını yaşıyor.

Abdioğlu, takımının yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Erzurum'daki Palandöken Dağı eteklerinde yer alan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kendisi ve aralarında bulunan bazı arkadaşlarının hiç Süper Lig'i görmediğini bildiren Abdioğlu, bu durumun heyecan oluşturduğunu söyledi.

Abdioğlu, bu heyecandan dolayı daha fazla çalışıp açığı kapatmak istediklerini anlatarak, "Play-off'lar zaten bu takıma yaramıyor. Takım play-off'dan çıkamamış, bugüne kadar hep elenmiş. Biz de sezon başında şampiyon olmayı amaçlamıştık. Bunu başardık ve bundan dolayı çok mutluyuz." dedi.

Takıma yeni katılan oyuncular olduğunu anlatan Abdioğlu, şunları dile getirdi:

"Şimdi aramıza yeni arkadaşlarımız katılıyor. Onlarla bir uyum süremiz var ve oyuncu katılması gereken mevkiler var. Yönetimimiz de hocalarımız da transfer için uğraşıyor. Hatay'ın Suriye'ye yakınlığından dolayı transfer konusunda biraz dezavantajlıyız. Bu konuda bazı oyuncuların aklını karıştırmak çok kolay oluyor ama gelseler Hatay'ın böyle bir yer olmadığını görecekler. Hatay çok güzel bir il."





- "Ben de nasıl bir futbol oynayacağımızı bilemiyorum"





Abdioğlu, yeni sezon hazırlıklarının güzel geçtiğini söyledi.

Yeni bir teknik direktörle çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Abdioğlu, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar hep oyuna hükmetmeye çalıştık. Daha tam olamadığımız için çok da taktik çalışamadık. Şu an ben de nasıl bir futbol oynayacağımızı bilemiyorum. Arkadaşlarımızla kesinlikle mücadele edebilen takım olacağız. Bunun sözünü verebiliriz. Çünkü mücadele etmezsek bu ligde kalıcı olamayız. Hayal satmamak gerek. Lig uzun bir periyot ve nereye götürür onu bilemeyiz. Tabii ki öncelikli hedefimiz ligde kalmak."



