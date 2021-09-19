Hatayspor'dan muhteşem geri dönüş
Süper Lig'in 5. haftasında Hatayspor sahasında Kayserispor'u 2-1'lik skorla yendi.
Hatayspor'la Kayserispor, Yeni Hatay Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Hatayspor 2-1 kazandı.
Kayserispor,4. dakikada Mensah'ın kaydettiği golle ilk yarı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda etkili bir oyun sergileyen Hatayspor, 52. dakikada Diouf ve 71. dakikada El Kaabi'nin golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.Hatayspor bu sonuçla puanını 10'a çıkardı. Kayserispor ise 7 puanda kaldı.
Hatayspor gelecek hafta deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Kayserispor ise Galatasaray'ı konuk edecek.
Hatayspor: 2 - Kayserispor: 1
Stat: Yeni Hatay
Hakemler: Alper Ulusoy, Furkan Ürün, Selahattin Altay
Hatayspor: Munir, Fatih Kurucuk, Burak Öksüz, Kamil Ahmet Çörekçi, Adekugbe, Onur Ergün (Dk. 70 Boudjemaa), Ribeiro, Kamara (Dk. 46 Lobjanidze) Traore (Dk. 90+4 Sackey), El Kaabi, (DK. 90 Saint Louis) Diouf
Kayserispor: Lung, Onur Bulut, Kolovetsios, Yasir Subaşı, Ramazan Civelek (Dk. 66 Hosseini), Attamah (Dk. 80 Fernandes), İbrahim Akdağ, Emrah Başsan (Dk. 46 Cardoso), Thiam, Mensah (Dk. 66 Mane), Gökhan Sazdağı (Dk. 60 Kemen)
Goller: Dk. 4 Mensah (Yukatel Kayserispor), Dk. 52 Diouf, Dk. 71 El Kaabi (Atakaş Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 33 Fatih Kurucuk, Dk. 37 Onur Ergün, Dk. 89 Boudjemaa, Dk. 90 Munir (Atakaş Hatayspor) Dk. 53 Attamah, Dk. 64 Kemen (Yukatel Kayserispor)