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Spor

Hatayspor'dan, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'a "geçmiş olsun" mesajı

Yeniakit Publisher
2020-08-14 14:41:30 -
Hatayspor'dan, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'a "geçmiş olsun" mesajı

HATAY (AA) - Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, bir futbolcusu ve teknik heyetten bir çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen Fenerbahçe Kulübü ile testleri pozitif çıkan Trabzonspor ve Galatasaraylı futbolcular için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Kovid-19 testleri pozitif çıkan Galatasaray futbolcularına, Fenerbahçe futbolcusuna ve teknik ekip üyesi ile Trabzonspor futbolcusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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