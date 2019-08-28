Hatayspor'da transfer Bordo-Beyazlı ekip, Samed Karakoç ile Abdurrahman Canlı'yı kadrosuna kattı

HATAY (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, Samed Karakoç ve Abdurrahman Canlı ile anlaştı. Hatayspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve kulüp başkanı Aydın Toksöz ile kulüp binasında bir araya gelen Samed Karakoç ve Abdurrahman Canlı, kendilerini Akdeniz ekibine bağlayan sözleşmeye imza attı. Orta saha mevkisinde oynayan futbolcular ile 3'er yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

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