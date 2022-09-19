  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Hatayspor'da teknik direktörlük görevine Volkan Demirel getirildi
Spor

Hatayspor'da teknik direktörlük görevine Volkan Demirel getirildi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'da teknik direktörlük görevine Volkan Demirel getirildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-19 11:00:00 -
Hatayspor'da teknik direktörlük görevine Volkan Demirel getirildi

Atakaş Hatayspor Kulübünün onursal başkanı Lütfü Savaş, Antakya EXPO alanında gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde 6 haftalık periyot sonunda alışmadıkları bir durumla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Sezon başında Serkan Özbalta ile anlaştıklarını anımsatan Savaş, şunları kaydetti:

"Sonuç itibarıyla ne kadar top sizde olsa da 'güzel oynadık' desek de maç sonucu negatif yansıdı. İki gün önce de hocamızla anlaşarak ayrıldık. Bugün istifa edecek. Bu kötü gidişi durdurmak adına da yönetimimiz harıl harıl çalıştı. Belli hocalarla görüşme yaptık. Finalinde Volkan Demirel'le el sıkıştık. Bugün Serkan Özbalta ile ayrıldıktan sonra Volkan hocayla resmi imza atacağız."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23