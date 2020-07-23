  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Pageskin
Pageskin
Spor

Hatayspor'da şok ayrılık!

Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor, teknik direktör ve ekibiyle yollarını ayırdı.

Yeniakit Publisher
2020-07-23 15:02:00 -
Hatayspor'da şok ayrılık!

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor'da flaş ayrılık. Hatayspor teknik direktör Mehmet Altıparmak ve ekibiyle karşılıklı anlaşarak ayrıldı.

Hatayspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Teknik direktörümüz Mehmet Altıparmak ve ekibiyle karşılıklı anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır. Kendisine ve ekibine Hatayspor’a emekleri ve katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde sonsuz başarılar dileriz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı