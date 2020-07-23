Hatayspor'da şok ayrılık!
Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor, teknik direktör ve ekibiyle yollarını ayırdı.
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor'da flaş ayrılık. Hatayspor teknik direktör Mehmet Altıparmak ve ekibiyle karşılıklı anlaşarak ayrıldı.
Hatayspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
Teknik direktörümüz Mehmet Altıparmak ve ekibiyle karşılıklı anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır. Kendisine ve ekibine Hatayspor’a emekleri ve katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde sonsuz başarılar dileriz.