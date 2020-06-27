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Spor

‪Hatayspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-06-27 16:50:11 -
‪Hatayspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı

HATAY (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'un futbolcu, teknik ekip ve kulüp personeline yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Ekol Hastanesi Balıkesirspor maçı öncesi, futbolcu, teknik ekip ve kulüp personeline yapılan Kovid-19 testlerinin tamamının negatif çıktığı bildirildi.

Öte yandan, Hatayspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor karşılaşmasını takip edecek basın mensuplarına yapılan Kovid-19 testlerinin de negatif çıktığı öğrenildi.


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