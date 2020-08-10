  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Hatayspor'da altyapı seçmelerine 836 futbolcu adayı başvuru yaptı

Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı: ''Süper Lig'in yeni ekibi olan Hatayspor'umuzun gelecekteki futbolcularını seçmenin heyecanını yaşıyoruz''

Yeniakit Publisher
2020-08-10 16:01:09 -
Hatayspor'da altyapı seçmelerine 836 futbolcu adayı başvuru yaptı

HATAY (AA) - Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor'da geleceğin futbolcularını yetiştirmek için başlatılan altyapı seçmelerine yoğun ilgi gösterildi.

Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, yaptığı yazılı açıklamada, altyapı seçmelerine 836 sporcunun başvurduğunu bildirdi.

Antakya Atatürk Stadyumu'nda altyapı hocaları tarafından fiziki yeterlilik ve yetenek sınavına tabi tutulanlardan 49 sporcunun 3. aşamaya geçmeye hak kazandığını belirten Vardı, ''Hatayspor’da geleceğin futbolcularını seçip yetiştirmek için yapılan altyapı seçmelerinin ilk iki aşaması gerçekleştirildi. Süper Lig'in yeni ekibi olan Hatayspor'umuzun gelecekteki futbolcularını seçmenin heyecanını yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Seçmelere gençlerin yoğun ilgi gösterdiğini anlatan Vardı, şunları kaydetti:

"Hatay'da hepsi birbirinden yetenekli çocuklarımız var. İnternetten on-line olarak 836 gencimiz başvuru yaptı. Seçmelerde 3. aşamaya kalan sporcularımız altyapıdan yetkili hocalarımız tarafından aranacak seçmelerin yer, tarih ve saat bilgisi iletilecektir.''

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Saldırıları fırsat bildi! Ali Babacan'dan küstah çıkış
Gündem

Saldırıları fırsat bildi! Ali Babacan'dan küstah çıkış

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ekonomiye yapılan saldırılardan nemalanarak çözüm için tek yolun AK Parti hükümetinin değişmesi oldu..
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu: Virüs aldı başını gidiyor
Gündem

Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu: Virüs aldı başını gidiyor

Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu koronavirüsün hızla yayılmaya başladığını belirterek, herkesten tedbirlere uymasını istedi.

Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı