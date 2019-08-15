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Hatayspor'da Altınordu maçı hazırlıkları

- Teknik direktör İlhan Palut: "Geçen sezon ligi 'iyi' diyebileceğimiz bir performansla noktaladık. Bu sezon da kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz"

15 Ağustos 2019 Perşembe 20:02
Hatayspor'da Altınordu maçı hazırlıkları


HATAY (AA) - Hatayspor, TFF 1. Lig'in ilk haftasında 18 Ağustos Pazar günü Altınordu ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas ve top kontrolü çalışmaları üzerinde durdu.

Teknik direktör Palut, yaptığı açıklamada, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Erzurum'da iyi bir kamp dönemi geçirmelerinin ardından takımın tesislerde çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Palut, sahalarının tadilatta olmasından dolayı Altınordu ile yapacakları maçı Bolu'da oynamak zorunda kaldıklarını kaydetti.

Takımda sakat oyuncu bulunmadığını aktaran Palut, şöyle devam etti:

"Lige iyi başlamak istiyoruz. Geçen sezon ligi 'iyi' diyebileceğimiz bir performansla noktaladık. Bu sezon da kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Altınordu, her sene genç oyuncularla iyi performans gösteren bir takım. Takımda bazı sirkülasyonlar olmasına rağmen yeni gelen gençlerin de aynı futbol anlayışında olmasından dolayı yapmak istediklerinde aksilik yaşamayan bir takım. Onlara çok saygı duyuyorum. İnşallah seyredenler için güzel bir futbol ortaya konulur. Umuyorum ki inşallah biz istediğimiz sonuçla sahadan ayrılırız."

Futbolculardan Yusuf Abdioğlu, geçen sezonun kendileri için güzel geçtiğini ancak play-off finalinde kaybetmelerinin üzücü olduğunu söyledi.

Hatayspor'u Süper Lig'e çıkarmak için mücadele edeceklerini dile getiren Yusuf Abdioğlu, "Yoğun bir kamp döneminden çıktık. İlk maçımız Altınordu ile olacak. Bu maça hazırlandık. Altınordu da lige iyi başlamak isteyecek. Genç oyuncuların bulunduğu ve hedefleri olan bir takım. Ancak bizim hedefimiz şampiyonluk, bu maçı kayıpsız geçmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Yeni transferlerden Helder Barbosa, Altınordu maçını kazanmak için sahaya çıkacaklarını ve ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını kaydetti.

Barbosa, bu sezon kendilerini çok zor bir ligin beklediğini sözlerine ekledi.

Oyunculardan Idir Ouali de ligde en iyi şekilde oynayarak takımı Süper Lig'e çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 20:02
  1. antrenman
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  3. Hatayspor
  4. İlhan Palut
  5. TFF 1. Lig

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