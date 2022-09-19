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Spor Hatayspor Volkan Demirel ile anlaştı
Spor

Hatayspor Volkan Demirel ile anlaştı

Yeni sezona kötü başlayan Atakaş Hatayspor'da teknik direktörlük görevine Volkan Demirel getirildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-19 10:48:00 - 2022-09-19 11:33:45
Hatayspor Volkan Demirel ile anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da teknik direktör Serkan Özbalta, görevinden istifa etti. Süper Lig ekibinde, teknik direktörlük görevine Volkan Demirel getirildi.

Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, "Belli hocalar ile görüşme yaptık ve finalde Volkan Demirel ile el sıkıştık. Serkan Özbalta hocamız bugün ayrıldıktan sonra Volkan Demirel ile resmi sözleşmeyi imzalayacağız." açıklamasını yaptı.

Geride kalan 6 maçta Hatayspor 1 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. 2 gol atan Hatay ekibi, kalesinde 10 gol gördü ve 1 puanla son sırada yer alıyor.

Demirel, Fatih Karagümrük ile Süper Lig'de 22 maça çıktı, 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Fatih Karagümrük, sezonu 57 puanla 8. sırada tamamladı.

 

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