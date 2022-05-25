Hatayspor teknik direktörü Engin Fırat kimdir?

Engin Fırat hayatı... 28 Ekim 2019'da Fırat, Moldova millî futbol takımının yeni teknik direktörü olarak atandı. 31 Aralık 2020'de görevi bıraktı. 2005-2006 yılları Türkiye 1. ligine yeni çıkmış olan Sivasspor'da göreve başladı. 2006-2007 yılında İran 1. Liginde olan Saipa FC de göreve başladı. Mart 2008 de, İran millî takımının antrenörü olan Ali Daei, Engin Fırat’ı yardımcısı olarak göreve aldı. Ağustos 2011'de Gostaresh Foolad FC'nin teknik direktörlüğüne getirildi. 2013'te İran'ın Süper Lig takımlarından Saipa Tahran'ın başına geçti. İşte Engin Fırat'ın hayatı, özgeçmişi.

Engin Fırat kimdir?

11 Haziran 1970 doğumlu Engin Fırat, antrenörlük kariyerine 2001/02 sezonunda Fenerbahçe'nin yardımcı antrenörü olarak başladı. LR Ahlen, Incheon Und. Sivasspor, Saipa FC, Kayseri Erciyesspor ve İran gibi takımlarda yardımcı hocalık yapan Engin Fırat, ilk birinci adamlık deneyimini ise 2008/09 sezonunda İran kulübü Sepehan FC ile yaşadı.

Gostaresh FC, Saipa FC, Moldova Milli Takımı ve son olarak 2021/22 sezonunda Kenya Milli Takımı'nda teknik direktörlük yapan Engin Fırat, görev yaptığı son takım olan Kenya'da 4 maça çıktı. 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Kariyeri boyunca teknik direktör olarak bir takımın başında 48 maça çıkan 51 yaşındaki çalıştırıcı, 9 galibiyet, 17 beraberlik ve 22 mağlubiyet ile 0,92 puan ortalaması tutturdu.