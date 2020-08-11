Hatayspor teknik direktör Ömer Erdoğan ile anlaştı
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, teknik direktörlük görevi için Ömer Erdoğan ile anlaştı.
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor'da teknik direktörlük görevine Ömer Erdoğan getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktör Ömer Erdoğan ile 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Erzurum'da kamp yaptığımız otelde düzenlenen imza törenine, futbol şube sorumlumuz Ender Yardımcı ve sportif direktörümüz Fatih Kavlak da katıldı." ifadeleri kullanıldı.
Bordo-beyazlılar, TFF 1. Lig'de sezonun tamamlanması sonrası teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırmıştı.