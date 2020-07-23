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Spor

Hatayspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı

Yeniakit Publisher
2020-07-23 15:08:13 -
Hatayspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı

HATAY (AA) - Süper Lig'e yükselen Hatayspor'da, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı bildirildi.

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, yönetim kurulunun Altıparmak ve ekibiyle karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Teknik direktörümüz Mehmet Altıparmak ve ekibiyle karşılıklı anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır. Kendisine ve ekibine Hatayspor'a emekleri ve katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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