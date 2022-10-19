Hatayspor Kupa'ya erken veda etti
Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda TFF 2. Lig ekiplerinden Hatayspor sahasında Düzcespor'a 2-0'lık skorla yenilerek elendi.
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Hatayspor sahasında TFF 2. Lig ekiplerinden Düzcespor'u konuk etti. Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 2-0 kazandı.
Düzcespor'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Emre Gündoğdu ile 90+6. dakikada Eren Karadağ kaydetti.
Hatayspor 10 kişi kaldı
Hatayspor'da Falette 49. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası'na veda ederken Düzcespor turnuvada bir üst tura yükseldi.
Atakaş Hatayspor: 0 - Düzce Cam Düzcespor: 2
Stat: Yeni Hatay
Hakemler: Onur Özütoprak, Ali Uğurtan Demirtaş, Göktuğ Hazar Erel
Atakaş Hatayspor: Abdullah Yiğiter, Kamil Ahmet Çörekçi, Burak Yılmaz, Falette, Adekugbe, Aabid (Dk. 56 Boudjemaa), Musa Çağıran, Saint-Louis (Dk. 83 Sarper Çağlar), Varga (Dk. 56 Atsu), Sadık Baş (Dk. 46 Ribeiro), Jose Luis (Dk. 72 Bertuğ Özgür Yıldırım)
Düzce Cam Düzcespor: Ömer Faruk Ay, Samet Eker, Timur Kosovalı, Eren Karadağ, Emre Gündoğdu (Dk. 79 Kamil Güney), Çınar Tarhan, Savaş Polat, Berkehan Biçer, İlkay İşler (Dk. 60 Recep Kalkan), Alperen Özşahin (Dk. 74 Hamit Kulya), Osman Boz
Goller: Dk. 31 Emre Gündoğdu, Dk. 90+5 Eren Karadağ (Düzce Cam Düzcespor)
Kırmızı kart: Dk. 49 Falette (Atakaş Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 57 İlkay İşler, Dk. 63 Osman Boz, Dk. 69 Timur Kosovalı (Düzce Cam Düzcespor) Dk. 86 Burak Yılmaz (Atakaş Hatayspor)