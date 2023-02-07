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Spor Hatayspor kararını verdi! Flaş gelişme...
Spor

Hatayspor kararını verdi! Flaş gelişme...

7.7'lik depremden çok ciddi etkilenen Hataysporlu futbolcuların bir süre sonra TFF Riva Tesisleri'ne yerleşeceği öne sürüldü.

Yeniakit Publisher
2023-02-07 22:10:00 -
Hatayspor kararını verdi! Flaş gelişme...

7.7'lik depremden çok ciddi etkilenen Hataysporlu futbolcuların bir süre sonra TFF Riva Tesisleri'ne yerleşeceği öne sürüldü.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7'lik deprem, birçok ilimizde yıkıcı sonuçlara yol açtı. Depremden en ciddi etkilenen spor kulüplerinden biri de Hatayspor oldu.

Süper Lig ekibi Hatayspor'da birçok futbolcu ve teknik ekipten isimler depremden etkilendi. Christian Atsu ve bordo-beyazlı ekibin sportif direktörü Taner Savut, enkaz altında kalmıştı. Sabah saatlerinde Christian Atsu'nun enkaz altından çıkarılıp tedavisine başlanırken sportif direktör Taner Savut için arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor. Bölgede devam eden artçı sarsıntıların bir süre daha süreceği ifade edilirken Hatayspor, kafile halinde şehri terk etmeye hazırlanıyor.

NTV Spor'da yer alan habere göre, Yaşanan gelişmelerin üzerine dün teknik direktör Volkan Demirel, takımı Hatayspor tesislerinde bir araya topladı. Güney ekibinin, takım halinde Riva'daki Türkiye Futbol Federasyonu'nun tesislerine yerleşeceği ileri sürüldü.

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