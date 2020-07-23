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Spor

Hatayspor ile yollarını ayıran teknik direktör Mehmet Altıparmak'tan açıklama:

"Yeni sezonda, hedefleri olan, huzurlu çalışma şartlarıyla ulaşılan başarıyı paylaşmayı bilen, emeğe saygı gösteren, futbol dünyasının gerçekleriyle kulüp menfaatlerini kişisel menfaatlerin üzerinde gören anlayışa sahip olan bir camiada buluşmak dileğiyle"

Yeniakit Publisher
2020-07-23 17:39:41 -
Hatayspor ile yollarını ayıran teknik direktör Mehmet Altıparmak'tan açıklama:

HATAY (AA) - Süper Lig'e yükselen Hatayspor yönetiminin karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığı teknik direktör Mehmet Altıparmak, "Yeni sezonda, hedefleri olan, huzurlu çalışma şartlarıyla ulaşılan başarıyı paylaşmayı bilen, emeğe saygı gösteren, futbol dünyasının gerçekleriyle kulüp menfaatlerini kişisel menfaatlerin üzerinde gören anlayışa sahip olan bir camiada buluşmak dileğiyle." ifadelerini kullandı.

Altıparmak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 53 yıllık özlemine son verdikleri Hatayspor ile yollarını ayırdığını belirtti.

Prensiplerin, değerlerin ve bakış açısı farklılıkların bu tip ayrılıkları kaçınılmaz kıldığını bildiren Altıparmak, şunları kaydetti:

"Görev süremiz boyunca başta futbolcu kardeşlerim, kulüp çalışanları olmak üzere bize destek veren herkese ve Hatay şehrinin yüreği güzel insanlarına teşekkür diyorum. Hatayspor'a Süper Lig'de başarılar diliyorum. Yeni sezonda, hedefleri olan, huzurlu çalışma şartlarıyla ulaşılan başarıyı paylaşmayı bilen, emeğe saygı gösteren, futbol dünyasının gerçekleriyle kulüp menfaatlerini kişisel menfaatlerin üzerinde gören anlayışa sahip olan bir camiada buluşmak dileğiyle."

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