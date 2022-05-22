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Spor Hatayspor, Giresunspor'u 4 golle yendi
Spor

Hatayspor, Giresunspor'u 4 golle yendi

Süper Lig'in 38. haftasında Hatayspor sahasında Giresunspor'u 4-1'lik skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2022-05-22 21:28:00 -
Hatayspor, Giresunspor'u 4 golle yendi

Hatayspor ile Giresunspor, Hatay Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Hatayspor 4-1 kazandı.

Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 44. ve 81. dakikalarda El Kaabi, 55. dakikada Bertuğ Özgür Yıldırım ile 66. dakikada Kahraba kaydetti. Giresunspor'un tek golü ise 24. dakikada Hayrullah Bilazer'den geldi.

Giresunspor'da 66. dakikada Hakan Keleş, ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Hatayspor bu sonuçla sezonu 53, Giresunspor ise 45 puanda tamamladı.

Hatayspor: 4 - Giresunspor: 1

Stat: Yeni Hatay

Hakemler: Ali Palabıyık, Esat Sancaktar, Murat Altan

Hatayspor: Munir, Sadık Baş (Dk. 82 Burak Can Çamoğlu), Fatih Kurucuk, Burak Öksüz, Adekugbe (Dk. 82 Engin Can Aksoy), Onur Ergün, Boudjemaa, Benzia (Dk. 77 Muhammed Mert), Lobjanidze (Dk. 46 Bertuğ Özgür Yıldırım), Kahraba (Dk. 65 Eray Akar), El Kaabi

Giresunspor: Onurcan Piri (Dk. 52 Göktan Cörüt), Zeki Yavru, Hayrullah Bilazer, Fatih Yılmaz, Barış Gün (Dk. 58 Kasım Alperen Köşker), Metin Caner Albayrak (Dk. 52 Şahin Dik), Anıl Yiğit Çınar, Traore, Mehmet Umut Nayir (Dk. 90+2 Kaan Efsun Yılmaz), Furkan Kütük, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 90+2 Emre Nizam)

Goller: Dk. 24 Hayrullah Bilazer (GZT Giresunspor), Dk. 44 ve 80 El Kaabi, Dk. 54 Bertuğ Özgür Yıldırım, Dk. 64 Kahraba (Atakaş Hatayspor)

Kırmızı kart: Dk. 68 Hakan Keleş (Teknik direktör) (GZT Giresunspor)

Sarı kart: Dk. 35 Furkan Kütük (GZT Giresunspor)

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