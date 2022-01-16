  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Oktay Kaynarca'dan yeni Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kararı! Son Efsane sözleri deprem etkisi yaptı

Almanya’da sahtecilik patladı: Binlerce kişi soruşturuluyor

Gönül Dağı'nda 'ölüm' haberi yıktı! Kimse inanamadı

Fransız isim seçim vaadi olarak Türkiye'yi hedef aldı: Ankara'yı oraya sokmayacağım

Çin ile gerilim artınca harekete geçtiler! Asya ülkesinden Patriot kararı

Ayçiçek yağına indirim yaptıklarını açıkladılar

Ülkede korona alarmı verildi! 2 haftada 50 kat arttı

Fatih Erbakan’dan çok sert sözler: Düzgün tek bir projeniz var mı?

16 Ocak 1946: CHP İktidarı Tarafından Sendikaların Tamamının, Altı Gazete ve Derginin Süresiz Kapatılması

Ne dolar ne altın! Yetkili isim üstüne basa basa uyardı: Hiçbiri bunun kadar kazandırmaz! Hemen alın
Spor Hatayspor-Galatasaray U19 maçı oynanamadı
Spor

Hatayspor-Galatasaray U19 maçı oynanamadı

U19 Ligi'nde bugün 12.00'da başlaması planlanan Galatasaray-Hatayspor maçı koronavirüs vakaları nedeniyle oynanamadı.

Yeniakit Publisher
2022-01-16 13:46:00 -
Hatayspor-Galatasaray U19 maçı oynanamadı

Galatasaray Süper Lig'in 21. haftasında Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak. Bu mücadele öncesi gündüz 12.00'de oynanacak U19 karşılaşması Covid vakaları nedeniyle ertelendi.

Galatasaray - Hatayspor U19 maçı ertelendiği duyuruldu. Galatasaray Süper Lig 'in 21. haftasında Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak. Bu mücadele öncesi gündüz 12.00'de oynanacak U19 karşılaşması ileri bir tarihe alındı. Okul takımı maçları nedeniyle maçın ertelendiği belirtiliyor...

Bu açıklama 2 gün önce Galatasaray akademi hesabından yapılmıştı.

U19 Ligi'nde Galatasaray 31 puanla lider durumda bulunuyor. Hatayspor ise 5 puanla 18. sırada yer alıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay