Hatayspor-Galatasaray U19 maçı oynanamadı
U19 Ligi'nde bugün 12.00'da başlaması planlanan Galatasaray-Hatayspor maçı koronavirüs vakaları nedeniyle oynanamadı.
Galatasaray Süper Lig'in 21. haftasında Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak. Bu mücadele öncesi gündüz 12.00'de oynanacak U19 karşılaşması Covid vakaları nedeniyle ertelendi.
Galatasaray - Hatayspor U19 maçı ertelendiği duyuruldu. Galatasaray Süper Lig 'in 21. haftasında Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak. Bu mücadele öncesi gündüz 12.00'de oynanacak U19 karşılaşması ileri bir tarihe alındı. Okul takımı maçları nedeniyle maçın ertelendiği belirtiliyor...
Bu açıklama 2 gün önce Galatasaray akademi hesabından yapılmıştı.
U19 Ligi'nde Galatasaray 31 puanla lider durumda bulunuyor. Hatayspor ise 5 puanla 18. sırada yer alıyor.