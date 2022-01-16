Hatayspor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı? Galatasaray kadrosu!
Galatasaray maçı büyük bir merak konusu. Son haftalarda iyi bir performan sergileyemeyen GS, Fatih Terim lie yollarının ayrılmasından sonra Domenec Torrent el sıkışmıştı. Sarı kırmızılı ekip yeni teknik direktörü Domenec Torrent ile ilk sınavına çıkıyor. Peki Hatayspor - Galatasaray maçı ne zaman? Hatayspor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Hatayspor - Galatasaray maçı kadrosu: Hatayspor - Galatasaray maçı muhtemel 11'ler.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında bugün deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Yeni Hatay Stadı'nda yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Hayatsyor-Galatasaray maçı beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.
Süper Ligde geride kalan 20 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan GS, topladığı 27 puanla haftaya 12. sırada girdi. Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde sezona iyi başlayan ancak son haftalarda istediği sonuçları alamayan bordo-beyazlı takım ise 20 karşılaşmada 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Hatay temsilcisi, 32 puanla 21. hafta öncesi 6. sırada yer aldı. İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.
Galatasaray kadrosu!
Galatasaray'ın muhtemel 11'leri: İsmail, Boey-Alpaslan-Marcao-Van Aanholt, Berkan-Cicaldau, Barış-Morutan-Kerem, Halil.