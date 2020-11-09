Hatayspor deplasmanda kazandı
Süper Lig'in 8. haftasında Atakaş Hatayspor, deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'u 1-0 yendi.
Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Hes Kablo Kayserispor-Atakaş Hatayspor ilk yarıyı 0-0 tamamladı.
5. dakikada Alibec'in ceza sahası önüne düşmesi sonrasında Hes Kablo Kayserispor serbest vuruş kazandı. Serbest atışı kullanan Alibec, topu üstten küçük bir farkla auta çıkardı.
Atakaş Hatayspor atağının 21. dakikasında penaltı sahasının ortasında kalan Popov'un sağ kanattan yaptığı vuruşta kaleci Lung topu zar zor kornere çıkardı.
35. dakikada ceza sahasının sol köşesinde topla buluşan Akintole'nin vuruşunda , Miguel Lopes'i geçtikden sonra top kaleci Lung'a kaldı.
37. dakikada Hes Kablo Kayserispor atağında, topla buluşan Pedro Henrique'nin sert şutunda kaleci Münir, topu kornere attı.
Hes Kablo Kayserispor'un ataklarının 46. dakikasında sol çaprazdan ceza alanına giren Alibec, topu uygun pozisyondaki Kvrzic'e götürdü. Kvrzic'in vuruşunda kaleci Munir topu kornere çıkardı.
56. dakikada ceza sahasında topla buluşan Traore'nin sağ kanattan serbest atışı Sackey ve top kalecisi Lung'da kaldı.
64. dakikada Atakaş Hatayspor öne geçti. Sol kanattan ceza sahası ortasında iyi yükselen Mesut Çaytemel'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0-1
84. dakikada sol çaprazdan ceza alanına giren Diouf, kaleci Lung'a topu kornere attı.
90 + 2 dakikada Hes Kablo Kayserispor ceza sahası dışından serbest vuruş kazandı. İlhan Parlak'ın vuruşuyla top üstten çıktı.
Karşılaşma Atakaş Hatayspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.