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Spor

Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı: "Hocamızla sözleşmemiz devam ediyor"

Yeniakit Publisher
2020-07-20 16:59:05 -
Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı: "Hocamızla sözleşmemiz devam ediyor"

HATAY (AA) - Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdıklarına ilişkin haberlerle ilgili, "Hatayspor'un hocasıyla sözleşmesi devam ediyor." dedi.

Vardı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdıkları iddialarının asılsız olduğunu vurgulayarak, "Hocamızla protokolümüz sürüyor. Henüz kimseyle görüştüğümüz yok, bu haberler asılsızdır. Önümüzdeki hafta bu konularla alakalı geniş bir açıklama yapacağız. Bugün hocamızla yollarımızı ayırdığımıza dair çıkan haberler doğru değil." ifadelerini kullandı.

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