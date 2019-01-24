Hatayspor-Başakşehir maçında skandal tezahürat! Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçında karşı karşıya gelen Hatayspor ve Medipol Başakşehir maçında galip ayrılan taraf 4-1 gibi farklı bir skorla Hatayspor olurken, maçın ardından Hataysporlu taraftarların "Hükümet gelsin sizi kurtarsın" tezahüratı büyük tepki çekti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda rövanş maçında Medipol Başakşehir'i ağırlayan Hatayspor karşılaşmadan 4-1'lik skorla galip ayrılan taraf oldu. "Hükümet gelsin sizi kurtarsın" Süper Lig'de fırtına gibi esen yıldızlar topluluğu Medipol Başakşehir, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Hatayspor'a deplasmanda 4-1 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti. Hatayspor ise çeyrek finale yükseldi. Hataysporlu taraftarların maçın ardından yaptığı "Hükümet gelsin sizi kurtarsın" tezahüratı büyük tepki topladı. Hataysporlu futbolcular, maç bittikten sonra sahanın içerisinde uzun bir süre kaldı ve çeyrek finalin sevincini taraftarlarıyla birlikte kutladı.

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