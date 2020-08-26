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Spor Hatayspor, Atakaş Şirketler Grubu ile isim sponsorluğu sözleşmesi imzaladı
Spor

Hatayspor, Atakaş Şirketler Grubu ile isim sponsorluğu sözleşmesi imzaladı

Bordo-beyazlı kulüp, 2020-2021 sezonunda Atakaş Hatayspor adıyla mücadele edecek

Yeniakit Publisher
2020-08-26 13:08:08 -
Hatayspor, Atakaş Şirketler Grubu ile isim sponsorluğu sözleşmesi imzaladı

HATAY (AA) - Süper Lig ekiplerinden Hatayspor ile Atakaş Şirketler Grubu arasında isim sponsorluğu sözleşmesi imzalandı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, kulüp başkanı Nihat Tazearslan ve Atakaş Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Recep Atakaş'ın katılımıyla İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası'nda imza töreni gerçekleştirildi.

Tazearslan, törende yaptığı konuşmada, kenti Süper Lig'de temsil edeceklerini belirterek, "Süper Lig'in süper bir takımı olacağız." dedi.

Medeniyetler şehrine yakışır bir takım oluşturmak için el birliğiyle mücadele edeceklerini vurgulayan Tazearslan, "Kaliteli, bizi gururla temsil edecek bir kadro kurmak için çalışıyoruz. Şampiyon takımımızdan 9 futbolcu ile yollarımızı ayırırken, şu ana kadar 5 futbolcu takımımıza dahil olmuştur, 7 sporcu ile görüşmelerimiz devam etmektedir. Gelecek haftadan itibaren localarımız ve kombinelerimizi taraftarlarımız alabileceklerdir." ifadelerini kullandı.

Recep Atakaş da sponsorlukların takımlar için önemine değinerek, futbolun maliyetli bir spor olduğunu dile getirdi.

Hatayspor'un desteklerle başarıya ulaşacağına inandığını aktaran Atakaş, "Bizler, birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz sürece Hatayspor'un her kulvarda başarılı olacağına yürekten inanıyorum. İnşallah şampiyonluğu da kutlayacağımız günler için kenetlenelim ve yolumuza bakalım. Bizler Atakaş olarak Hatayspor'a isim sponsoru olmamızdan dolayı çok mutluyuz ve gururluyuz." şeklinde konuştu.

Vali Doğan da anlaşmasının yerinde ve isabetli olduğunu belirterek, "Her kesim ve inançtan insan Hatayspor'un Süper Lig'e çıkmasından mutluluk duydu ve keyif aldı. Bu ortak değeri de yaşatmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Hatayspor Kulübü ile Atakaş Şirketler Grubu arasında isim sponsorluğu sözleşmesi imzalandı. Buna göre, bordo-beyazlı ekip 2020-2021 sezonunda Süper Lig'de Atakaş Hatayspor adı ile mücadele edecek.

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