Hatayspor Abdulkadir Parmak'ın yeni adresi resmen belli oldu! Çıldırtacak transfer haberi! Harekete geçtiler
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada; Adana Demirspor, Trabzonspor, Kayserispor, Gaziantep FK ve son olarak Sivasspor forması giyen orta saha oyuncusu ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Abdulkadir Parmak ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladık. Abdulkadir Parmak'a hoş geldin diyor, armamızla sonsuz başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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Hatayspor Abdulkadir Parmak'ın yeni adresi resmen belli oldu! Çıldırtacak transfer haberi! Harekete geçtiler