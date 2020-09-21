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Spor Hatayspor 9 kişi ile Kadıköy'de direndi
Spor

Hatayspor 9 kişi ile Kadıköy'de direndi

Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci haftasında kendi sahasında 9 kişi kalan Atakaş Hatayspor'la 0-0 berabere kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-09-21 22:26:00 -
Hatayspor 9 kişi ile Kadıköy'de direndi

Fenerbahçe ile Atakaş Hatayspor Süper Lig'in ikinci haftasında Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'ndan karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadelede Hatayspor'dan Ümit Öztürk ve Isaac Sackey kırmızı kart görürken, maç beraberlikle sonuçlandı.

Caner ve Gökhan 4 yıl sonra forma giydi

2016 yılında Fenerbahçe'den ayrılan ve 4 yıl sonra takıma dönen Caner Erkin ile Gökhan Gönül, uzun bir aradan sonra ilk kez Fenerbahçe'de forma giydi.

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Yorumlar

Yaşa Fenevbahçe

Bu Fenev ilk 3e giremez.
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Uyuyun da büyüyün

3 müydü 4 müydü büyükler vardı.Aylardır transfer dedikoduları yaptılar.Sonuç her yıl olduğu gibi FİYASKO ..ilk yarı olmadan transferlerin yarısı İSTENMEYEN FUTBOLCU ilân edilir...
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