Hatayspor 9 kişi ile Kadıköy'de direndi
Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci haftasında kendi sahasında 9 kişi kalan Atakaş Hatayspor'la 0-0 berabere kaldı.
Fenerbahçe ile Atakaş Hatayspor Süper Lig'in ikinci haftasında Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'ndan karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadelede Hatayspor'dan Ümit Öztürk ve Isaac Sackey kırmızı kart görürken, maç beraberlikle sonuçlandı.
Caner ve Gökhan 4 yıl sonra forma giydi
2016 yılında Fenerbahçe'den ayrılan ve 4 yıl sonra takıma dönen Caner Erkin ile Gökhan Gönül, uzun bir aradan sonra ilk kez Fenerbahçe'de forma giydi.