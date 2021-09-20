  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Darbeci Hafter'e ait 2 helikopter çarpışarak düştü!

Erdoğan'ın açıklamasını çarpıtmışlardı! AK Parti'den yalan medyasını üzecek haber

Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

ABD'den itiraf: Türkiye o bölgelerde yükselişe geçti

Fenerbahçe'ye deplasmanda büyük darbe

Fuhuş ağına sözde "Afrika güzeli"ni de düşürdüğü ortaya çıktı! Soruşturmayı yürüten polislerden 5'i tutuklandı

CHP'li Özgür Özel'i topa tuttu: PKK destekçisi, siyasi ikiyüzlülük istiyorsa Kılıçdaroğlu'na baksın!

Yapılan plana karşı açıkça uyardı: Bu amacı taşıyor

Asgari ücret çıkışından sonra akıllardaki soru: Yanında çalışan sekreterine ne kadar veriyorsun Ersan Şen?

PKK'da çözülme sürüyor! İçişleri Bakanlığı duyurdu
Spor Hatayspor 3 puanı ikinci yarıda aldı
Spor

Hatayspor 3 puanı ikinci yarıda aldı

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 5. haftasında Yukatel Kayserispor'u 2-1'le geçti.

Yeniakit Publisher
2021-09-20 07:08:00 -
Hatayspor 3 puanı ikinci yarıda aldı

Süper Lig'in 5. hafta karşılaşmasında Atakaş Hatayspor, Yukatel Kayserispor'u 2-1 yenerek haftayı 3 puanla tamamladı.

2. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Riberio'nun sert şutunda, kaleci Lung meşin yuvarlağı kornere çeldi.

4. dakikada konuk ekip Yukatel Kayserispor öne geçti. Ceza sahası içinde topla buluşan Mensah'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1.

24. dakikada Traore'nin ceza yayı üzerinden çektiği şutta top az farkla yandan auta gitti.

30, dakikada Riberio'nun ceza sahası içine gönderdiği topa iyi yükselen Diouf'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyuna geri döndü.

41. dakikadaki Hatayspor atağında Adekugbe'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan çektiği şutta, top yandan auta çıktı.

Maçın ilk yarısı Yukatel Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

48. dakikada sağ kanattan yapılan ortaya ceza sahası içinde Diouf'un kafa vuruşunu, kaleci Lung topu çıkardı.

52. dakikada Hatayspor beraberliği yakaladı. Lobjanidze'nin sağ çaprazdan ceza sahası içine ortasında Diouf, meşin yuvarlağı kafayla ağlara gönderdi: 1-1.

62. dakikada Traore'nin ceza sahası dışından çektiği şutta top üst direkten geri döndü.

71. dakikada Hatayspor öne geçti. Ceza sahası içinde topu önünde bulan El Kaabi'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1.

85. dakikada Lobjanidze'nin ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta top yandan dışarı çıktı.

Karşılaşma ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle son buldu.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay