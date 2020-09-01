  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Hatay'ın Suriye sınırındaki yangın tek noktada sürüyor
Aktüel

Hatay'ın Suriye sınırındaki yangın tek noktada sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-09-01 14:03:40 -
Hatay'ın Suriye sınırındaki yangın tek noktada sürüyor

HATAY (AA) - Hatay'ın Yayladağı ilçesi karşısında Suriye topraklarında 2 noktada başlayan orman yangını tek noktada devam ediyor.

Çabala Mahallesi Kekeç mevkisi karşısındaki Türkmendağı bölgesinde dün 2 ayrı noktada başlayan yangınlardan birisi sabah saatlerinde etkisini yitirdi.

Bölgedeki diğer yangın sınır hattı yakınlarında devam ederken, alevlerin Türkiye'ye sıçrama ihtimaline karşılık yangın söndürme ekiplerinin bölgedeki bekleyişi sürüyor.

Sınırdaki yangınlar nedeniyle dün alevler Türkiye'ye sıçramış, sınırda bekleyen ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınmıştı. Yangında yaklaşık 2 dekarlık kızılçam ormanı zarar görmüştü.

Yangınların, Esed rejiminin bölgeye yönelik saldırıları sonucu çıktığı tahmin ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye bulunan doğal gaza sevinirken enerjide bomba gelişme!
Ekonomi

Türkiye bulunan doğal gaza sevinirken enerjide bomba gelişme!

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, Temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,9 azalarak 2 milyar 413 milyon 295 bin dolara ..
Bilim Kurulu koronavirüste müjdeyi verdi
Gündem

Bilim Kurulu koronavirüste müjdeyi verdi

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, grip ile koronavirüsü ayıran tanı testlerinin geliştirildiğini söyledi. Sonbahar..
New York’ta güpegündüz tecavüz girişimi! O anlar kaydedildi
Dünya

New York’ta güpegündüz tecavüz girişimi! O anlar kaydedildi

New York’ta metrobüs bekleyen kadına hayatının şokunu yaşatan adam tecavüz girişiminde bulundu. O anlar cep telefonu kamerası ile böyle görü..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı