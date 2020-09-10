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Aktüel Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında 52 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının sorumlularından Ercan Bayat adliyeye sevk edildi.
Aktüel

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında 52 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının sorumlularından Ercan Bayat adliyeye sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-10 14:04:10 -
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında 52 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının sorumlularından Ercan Bayat adliyeye sevk edildi.
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