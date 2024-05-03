  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Övdüğün o tesisleri kim yaptı onu da söyle! İftiracı başkan hizmete çöktü

Türkiye'ye yatırım yağmuru... Türkiye Avrupa'da yükseldi! ABD, Almanya, Fransa listede

İstanbul'da ilk evini alacaklara güzel haber!

Mustafa Ilıcalı Akit TV’de açıkladı! Karamollaoğlu'nun adaylık kararı belli oldu

Cem Garipoğlu'nun otopsi fotoğraflarına Münevver Karabulut'un babasından ilk yorum!

ABD'li general Türkiye'yi öve öve bitiremedi: Türkiye'nin savunma sanayisine hayranım

Akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorine zam, otogaza indirim! Araç sahipleri, bir iyi bir de kötü haber geldi

Irak’tan Türk askeri operasyon bölgesi yakınına üs kurulumu! Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Haluk Görgün’den Türk savunma sanayi değerlendirmesi: İhracat değeri çok üstünde

İşte çağdaş Batı! Koşu bandında çalıştırılan çocuğun korkunç sonu
Gündem Hatay'ın ardından bir deprem de Elazığ'da!
Gündem

Hatay'ın ardından bir deprem de Elazığ'da!

Yeniakit Publisher
2024-05-03 00:26:00 - 2024-05-03 00:39:00
Hatay'ın ardından bir deprem de Elazığ'da!

AFAD, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 23.57’de merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin yaklaşık 8 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

Depremin ardından Elazığ Valisi Ömer Toraman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun. Ekiplerimiz saha taramalarını yapıyorlar. Şu ana kadar intikal eden her hangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır” ifadelerine yer verdi.

Bu akşam Hatay'da da 3,8 şiddetinde deprem meydana gelmişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yeni fay hattı keşfedildi! O bölgede 7.0 büyüklüğünde deprem bekleniyor
Yeni fay hattı keşfedildi! O bölgede 7.0 büyüklüğünde deprem bekleniyor

Yerel

Yeni fay hattı keşfedildi! O bölgede 7.0 büyüklüğünde deprem bekleniyor

Depremzedeleri korkutan patlama görüntülendi!
Depremzedeleri korkutan patlama görüntülendi!

Yaşam

Depremzedeleri korkutan patlama görüntülendi!

Senelerce gizli kalmış! Depremle birlikte ortaya çıktı
Senelerce gizli kalmış! Depremle birlikte ortaya çıktı

Yaşam

Senelerce gizli kalmış! Depremle birlikte ortaya çıktı

AFAD duyurdu! Hatay'da deprem
AFAD duyurdu! Hatay'da deprem

Yerel

AFAD duyurdu! Hatay'da deprem

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23