Hatay'dan acı haber! 2 asker şehit
Hatay'ın Belen ilçesinde, askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 asker yaralandı. Yaralı askerlerden 2'si şehit oldu.03 Ekim 2019 Perşembe 15:12
Hatay'ın Belen ilçesi Amanos Dağları eteğinde operasyona giden askeri araç devrildi. 1'i ağır 5 asker yaralandı. Yaralı askerlerden 2'si şehit oldu.
Belen ilçesinin Amanos Dağları'nın yüksek kesimlerindeki Çerçikaya Mevkii'nde operasyona giden jandarma ekiplerini taşıyan askeri araç henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi.
2 asker şehit
Araçta bulunan askerlerden 7'si yaralı olarak bölgeden alınıp, İskenderun'daki hastanelere görüldü. Askerlerden durumu ağır olan 2'sinin şehit olduğu bilgisi verildi.
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