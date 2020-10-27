Hatay'daki patlamada hasar gören araçlar çekildi
HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen patlama sonrası yapılan incelemenin ardından hasar gören araçlar kaldırıldı.
Fener Caddesi'nde meydana gelen patlama sonrası, olay yeri ekiplerinin patlamanın meydana geldiği yerdeki çalışmaları tamamlandı.
Parmak izi ve delil toplama işlemlerinin ardından bölgedeki zarar gören araçlar çekildi.
Hatay'ın İskenderun İlçesi Fener Caddesi'nde dün meydana gelen patlama sonrası 2 terörist etkisiz hale getirilmişti.