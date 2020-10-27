  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Hatay'daki patlamada hasar gören araçlar çekildi
Aktüel

Hatay'daki patlamada hasar gören araçlar çekildi

Yeniakit Publisher
2020-10-27 02:23:36 -
Hatay'daki patlamada hasar gören araçlar çekildi

HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen patlama sonrası yapılan incelemenin ardından hasar gören araçlar kaldırıldı.

Fener Caddesi'nde meydana gelen patlama sonrası, olay yeri ekiplerinin patlamanın meydana geldiği yerdeki çalışmaları tamamlandı.

Parmak izi ve delil toplama işlemlerinin ardından bölgedeki zarar gören araçlar çekildi.

Hatay'ın İskenderun İlçesi Fener Caddesi'nde dün meydana gelen patlama sonrası 2 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hatay'daki terör saldırısından önce ABD'de şüphe çeken hareketlilik!
Gündem

Hatay'daki terör saldırısından önce ABD'de şüphe çeken hareketlilik!

Hatay'ın İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen terör saldırısından önce ABD'den şüphe uyandıran açıklamalar gelmişti.
Babacan'dan Macron'u mest edecek sözler
Gündem

Babacan'dan Macron'u mest edecek sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız mallarına yönelik yaptığı boykot çağrısı sonrası konuşan Ali Babacan, Müslümanları provoke ede..
Aliyev'den gündemi sarsacak çıkış: 'O ülkelerin listesi bende var' deyip, açıkladı!
Dünya

Aliyev'den gündemi sarsacak çıkış: 'O ülkelerin listesi bende var' deyip, açıkladı!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlhan Aliyev "Ateşkes isteyenler Ermenistan'a silahlar gönderiyor. Listesi bende var. Ateşkesi isteyen niye silah g..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay