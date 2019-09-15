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Hatay'daki gemi yangınını PKK üstlendi!

Hatay’ın İskenderun ilçesindeki limanda demirli bulunan gemide 9 Eylül'de çıkan yangını terör örgütü PKK üstlendi.

15 Eylül 2019 Pazar 16:45
Hatay'daki gemi yangınını PKK üstlendi!

Hatay’ın İskenderun ilçesi Azganlık mevkiinde bulunan Atakaş Limanı'nda demirli bulunan buğday yüklü olduğu belirtilen Türk bayraklı 'Kıran Asya' isimli kargo gemisinde 9 Eylül'de yangın çıkmış ve 5 saatlik çalışma sonucunda söndürülmüştü. Yangında ölen veya yaralanan olmamıştı.

Yangını üstlendiler

Daha önce Türkiye'nin çeşitli yerlerinde çıkan orman yangınlarını üstlenen terör örgütü PKK, şimdi de Hatay'daki gemi yangınını üstlendi. PKK’nın yayın organı ANF’de yer alan haberde, "HBDH Milisleri Hatay'daki gemi yangınını üstlendi" ifadeleri yer aldı.

 

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 16:45
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