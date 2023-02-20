Hatay'daki depremler Suriye'de de hissedildi
Hatay'ın Defne ve Samandağ ilçelerinde meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki depremler Suriye'nin çeşitli bölgelerinde de hissedildi.
Hatay'ın Defne ve Samandağ ilçelerinde meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki depremler Suriye'nin çeşitli bölgelerinde de hissedildi.
Sahadaki AA muhabirlerinin aktardığı bilgiye göre, Suriye'de, Hatay merkezli depremlerin ardından halk sokaklara döküldü.
Depremler, İdlib, Halep, Hama, Afrin, Azez, Cerablus, Bab ve Tel Abyad yerleşimleri başta olmak üzere ülke genelinde hissedildi.
Bazı binaların yıkıldığı ifade edildi.
Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO
AFAD son dakikayı duyurdu! Afet bölgesinde 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde peş peşe deprem