Hatay'daki 4 minareli cami kontrollü şekilde yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli büyük felaketin ardından 17 gün geçti.

Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde peş peşe yaşanan 7.7 ve 7.6'lık iki deprem, 11 ili de vurdu.

42 bini aşkın vatandaşın hayatını kaybettiği elim olayda, birçok vatandaş da yaralandı.

Canla başla sürdürülen enkaz çalışmalarına, yurt dışından da destek ekipler geldi.

Türkiye'nin dört bir yanından afet bölgelerine yardım tırları yola çıkarken, sarsıntıdan en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da yıkım gerçekleşti.

2 binadan 1'inin yıkık veya ağır hasarlı olduğu Hatay'ın Defne ilçesinde bir deprem daha yaşandı.

6.8 ve 5.4'lük sarsıntıların yaşandığı Hatay'da ölü sayısı son olayla birlikte daha da arttı.

Cami kontrollü şekilde yıkıldı

Binaların yanında, tarihi yapılar ve camiler de zarar gördü.

Kahramanmaraş depreminde etkilenen ve son depremde iyice hasar alan Hacı Rahma Gülseren İpek Camisi'nin yıkılması kararı alındı.

4 minareli cami, kontrollü şekilde yıkıldı.