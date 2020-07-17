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Aktüel

Hatay'da "Zeytinciliği Geliştirme Projesi" kapsamında 29 çiftçiye tapu verildi

Yeniakit Publisher
2020-07-17 20:15:55 -
Hatay'da "Zeytinciliği Geliştirme Projesi" kapsamında 29 çiftçiye tapu verildi

HATAY (AA) - Hatay'da "Zeytinciliği Geliştirme Projesi" kapsamında yabani zeytinlerin aşılanması ve boş alanlara zeytin dikilmesi koşuluyla 1300 dekarlık hazine arazisinin tapuları 29 çiftçiye dağıtıldı.

Hassa ilçesi Haydarlar Mahallesi'ndeki tapu dağıtım töreninde konuşan AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, ilde 15 milyon zeytin fidanı bulunduğunu söyledi.

Zeytin üretiminde Hatay'ın Türkiye'de 6. sırada olduğunu ifade eden Yayman, "Zeytin ağacı nesilden nesile bırakılacak en büyük eserlerden bir tanesidir." dedi.

Hassa Kaymakamı Yusuf Turan da projenin ilk defa ilçede uygulandığını dile getirerek, 29 ailenin 1300 dekarlık hazine arazisinin tapusunu aldığını belirtti.

İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Mehmet Şıhlar ise tapuların toplam değerinin 29 milyon lira olduğunu söyledi.

Hassa Tüneli yapıldıktan sonra bölgenin daha da değerleneceğini aktaran Şıhlar, projenin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından 29 çiftçiye tapular dağıtıldı.

Törene, Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş ile vatandaşlar da katıldı.

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