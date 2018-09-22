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Hatay'da yüksek gelirim hatlarından çıkan yangın geceyi aydınlattı

Yüksek gerilim hatlarından çıkan kıvılcımlar, yangına neden oldu.

22 Eylül 2018 Cumartesi 08:49
Hatay'da yüksek gelirim hatlarından çıkan yangın geceyi aydınlattı

Yangın, Hatay'ın Defne İlçesi Çökek Mahallesinde meydana geldi.

Yüksek gerilim hatlarından çıktığı tahmin edilen yangında alevler geceyi aydınlattı. Vatandaşların haber vermesiyle üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken zorlu arazi koşulları nedeniyle Orman İşletme ekiplerinden yardım alındı. Mahalle halkının da destekte bulunduğu söndürme çalışmalarında, yangın 2 saatlik müdahalenin sonucunda söndürüldü.

İtfaiye ekiplerinin zor arazi şartlarında müdahalede bulunduğunu söyleyen Çökek Mahallesi Muhtarı Ferit Kaplan, mahalle halkı olarak söndürme çalışmalarına destek verdiklerini ifade eti. Muhtar Kaplan, "Tahmini 1.5 saat önce yangın, nedenini bilmediğimiz bir şekilde çıkmıştır. İtfaiye ekipleri zor şartlar altında, arazi koşullarına rağmen geldiler, sağ olsunlar. 1.5 saat içerisinde yangına müdahale edildi. Şuan kontrol altında. Devletimizi, belediyemizi Allah eksik etmesin. İtfaiye ekipleri gelene kadar, biz vatandaşlar olarak gereken müdahaleyi yaptık. Şuanda da kontrol altında. Çok şükür evlere falan zarar gelmeden kontrol altına alındı yangın" dedi.

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 08:49
  1. Hatay
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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