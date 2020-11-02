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Yaşam Hatay'da yol kenarında gelini döven dayakçı damat tutuklandı
Yaşam

Hatay'da yol kenarında gelini döven dayakçı damat tutuklandı

Hatay'ın Belen ilçesinde düğüne gittikleri sırada çıkan tartışma sonucunda yol kenarında gelini döven dayakçı damat yağma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-02 19:36:00 -

Hatay'ın Belen ilçesinde gelini döverek üzerindeki altınları almaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan damat, yağma suçlamasıyla tutuklandı.

Gelini tekme tokat dövdü

Hatay'ın Belen ilçesi Gedik mevkiinde düğüne giden çift, araçtan inerek yol kenarında tartışmaya başladı. Hızlı araç kullanma nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Damat Hüseyin İ., yanındaki yakınlarının müdahalesine rağmen gelini tekme tokat dövdü.Görüntüler sosyal medyada infiale yol açtı. 

Bu görüntülerin ardından gözaltına alınan damat, İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Belen İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından İskenderun Adliyesine sevk edildi.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Gelin Fatma Ş'nin, altınları almaya çalıştığı yönündeki şikayeti üzerine damat Hüseyin İ. yağma suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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