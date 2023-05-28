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Sağlık Hatay'da yepyeni bir merkez kuruldu
Sağlık

Hatay'da yepyeni bir merkez kuruldu

Yeniakit Publisher
2023-05-28 07:26:00 -
Hatay'da yepyeni bir merkez kuruldu

Kahramanmaraş merkezli depremde büyük yara alan Hatay’da fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi ile su arıtma ünitesi hizmete açıldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) tarafından, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi ile su arıtma ünitesi hizmete açıldı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen kentte, depremzedelerin yaralarını sarmak için çalışmalar sürüyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi de bu kapsamda, Sultanbeyli Belediyesi tarafından Mimar Sinan Mahallesi'nde yapılan konteyner kentte fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi ile su arıtma ünitesi kurdu.

Konteynerden oluşan merkez ve ünite, DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Duygu Özel Demiralp ve Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz'un katılımıyla hizmete açıldı.

Prof. Dr. Demiralp, konuşmasında, deprem bölgesinde ihtiyaca göre proje çalışması yaptıklarını söyledi.
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Bu kapsamda, 7'nci su arıtma tesisini Kırıkhan ilçesinde kurduklarını belirten Demiralp şöyle konuştu:

"Burada halkımıza doğrudan içilebilir su ile evlerinde çay ve yemekte kullanabilecekleri bir sistem kurmuş olduk. Aynı zamanda kurulan fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinde hocalar ve öğrenciler çok büyük heves ve istekle gönüllü olarak çalışıyor. Bölgede özellikle fiziksel engelli vatandaşlarımız çok sayıda bulunuyor ve bu hizmetin yerinde olduğunu görüyoruz."

Kırıkhan Belediye Başkanı Yavuz ise ilçenin su ihtiyacını paketlenmiş su ile çözmeye çalıştıklarını belirterek açılışı yapılan arıtma tesisinin daha sağlıklı olduğunu söyledi.

Arıtma tesisinin kurulumunda emeği geçenlere teşekkür eden Yavuz içme suyuyla ilgili tüm mahallelerde arıtma tesisi çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

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