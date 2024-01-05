  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Hatay’da yağış hayatı olumsuz etkiledi, vatandaşlar paçaları sıvadı!
Yerel

Hatay’da yağış hayatı olumsuz etkiledi, vatandaşlar paçaları sıvadı!

Yeniakit Publisher
2024-01-05 23:29:00 -

Hatay’ın İskenderun ilçesinde sağanak yağış ve lodos hayatı olumsuz etkiledi.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde sağanak yağış ve lodos hayatı olumsuz etkiledi.

Depremin vurduğu Hatay’ın İskenderun ilçesinde gündüz saatlerinde başlayan sağanak yağış ve lodos kentin genelinde etkili oldu. Sağanak yağmur ve lodosun etkisiyle Anıt Meydanı ile Atatürk Bulvarı’nda mazgalların tıkanmasıyla oluşan su birikintisi nedeniyle sürücüler ve yayalar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Esnaf Mehmet Özen, "Bu bölge eskiden Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlıydı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı burada çalışmalara başladı. Balıkçı barınağının bulunduğu alandan, İskenderun’u çevreleyecek yaklaşık 3 kilometrelik bir hatta tahkimatla emniyet altına almış olacak” dedi


ÖNE ÇIKAN VİDEO
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23