Hatay'da üzerine kepçe pistonu düşen işçi öldü
HATAY (AA) - Hatay'ın Payas ilçesinde bir işçi, iş makinesinden kopan parçanın üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Sincan Mahallesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasında iş makinesinin bakımını yapan Yunus Demiryürek'in (29) üzerine kepçenin pistonu düştü.
Ağır yaralanan Demiryürek, Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Buradan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine sevk edilen işçi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.