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Aktüel

Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-06 20:04:12 -
Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İskenderun Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından, ilçe genelinde uyuşturucu ve cinsel içerikli malzeme bulunduranlara yönelik çalışma başlatıldı.

Farklı adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 1 kilo 123 gram esrar, 759 uyuşturucu hap, 132 cinsel içerikli hap, 1 cinsel içerikli krem, 1 hassas terazi ile 4 bin 100 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.


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