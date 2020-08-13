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Aktüel

Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-13 14:51:39 -
Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı

HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ve İskenderun ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı gözaltına alındı.

Antakya ve İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Polis ekipleri, iki ilçede düzenledikleri operasyonlarda 470 gram esrar, sentetik uyuşturucu, 3 saksıda Hint keneviri, biri kurusıkı 2 tabanca, tüfek, şarjör ve 3 fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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