Hatay'da uygulama noktasından kaçan motosiklette esrar ele geçirildi
HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde uygulama noktasından kaçan motosiklette 760 gram esrar ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü yunus timleri, Kocatepe Mahallesi'nde uygulama yaptıkları sırada bir motosikleti durdurmak istedi.
Polisin "dur" ihtarına uymayan ve kaçan motosiklet takip sonucu Demir Köprü mevkisinde durduruldu.
Motosiklette yapılan aramada poşette 760 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.