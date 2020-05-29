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Hatay'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-05-29 23:18:58 -
Hatay'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yayla dönüşü uçuruma yuvarlanan otomobildeki 3 kişi öldü, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Amanoslar'da bulunan Üçkoz Yaylası'ndan ilçe merkezine dönen Ömer Tüzün (55) idaresindeki otomobil, Kocadüz Yaylası mevkinde 50 metre derinlikteki uçuruma yuvarlandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, 112 ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

AFAD ekipleri aracın yuvarlandığı uçuruma ip yardımıyla indi.

Yapılan incelemede, otomobil sürücüsü Tüzün ile araçta bulunan Feyza Tüzün ve Feride Edik'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Araçta sıkışan Fatma Edik (8), Elif Rana Tüzün (6), Seçil Su Edik (5) ve Sare Tüzün ise yaralandı.

Yaralıların, ilçedeki çeşitli hastanelere sevk edildiği öğrenildi.

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