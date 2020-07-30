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Aktüel

Hatay'da tüm alanlarda maske takmak zorunlu hale getirildi

Yeniakit Publisher
2020-07-30 15:12:21 -
Hatay'da tüm alanlarda maske takmak zorunlu hale getirildi

HATAY (AA) - Hatay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tüm alanlarda maske takmak zorunluluğu getirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Rahmi Doğan başkanlığına toplandı.

Kovid-19 ile mücadele çalışmalarının ele alındığı toplantıda, tüm alanlarda maske takmanın zorunlu olmasına karar verildi.

Toplantıda ayrıca, maske ve hijyen kurallarına uyularak taziyelerin 1 gün ile sınırlandırılması, il girişlerinde 24 saat ateş kontrolü yapılması, düğünlerde yemek ikramının yasaklanması, uymayanlara cezai işlem uygulanması kararları alındı.

Kurban Bayramı dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında da mezarlık ziyaretlerinin toplu yapılmaması, sosyal mesafeye uyulması ve ikramda bulunulmaması, kaymakamlıklarca uygun görülen açık alanlarda alınacak önlemler çerçevesinde bayram namazı kılınması kararlaştırıldı.

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