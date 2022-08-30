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Yerel Hatay’da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
Yerel

Hatay’da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

Hatay’da trafo patlaması sonucu tarım arazisinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-08-30 04:00:00 -
Hatay’da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

Yangın, akşam saatlerinde Defne ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede bulunan elektrik trafosunda henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan patlama sonrası ekili arazide yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine, çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Yangın, çevredeki vatandaşların yardımıyla kısa sürede büyümeden söndürüldü. Bölgede bazı ağaçlar ve ekili ürünler zarar gördü.

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