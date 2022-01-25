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Yerel Hatay'da tarihi eser ve uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Yerel

Hatay'da tarihi eser ve uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde düzenlenen tarihi eser ve uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alınarak mahkemeye sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-25 11:56:00 -
Hatay'da tarihi eser ve uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Kışlasaray Mahallesi'nde M.T'ye ait ikamete operasyon düzenledi.

Ekipler, adreste iklimlendirme yöntemi kullanılarak sera sistemiyle yetiştirilmiş 36 kök Hint keneviri, 240 gram esrar, kenevir yetiştirmede kullanılan iklimlendirme araç ve gereçleri, tarihi eser olduğu değerlendirilen farklı dönemlere ait 481 sikke, 114 yüzük, 2 metal bilezik, 9 mızrak ucu, 6 vazo, 1 metal çanak ve 2 hayvan figürü görünümlü metal obje ele geçirdi.

Gözaltına alınan ev sahibi M.T. emniyete götürüldü.

 

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