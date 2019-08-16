Hatay'da Suriye uyruklu 83 düzensiz göçmen yakalandı
Hatay'ın Altınözü ilçesinde, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan Suriye uyruklu 83 düzensiz göçmen yakalandı.16 Ağustos 2019 Cuma 12:59
Hatay'ın Altınözü ilçesinde, sınırı yasa dışı yollarla geçtiği belirlenen 83 düzensiz göçmen yakalandı.
Suriye sınırında görev yapan hudut birlikleri, Altınözü ilçesi kırsalında tespit edilen şüpheli grubu durdurdu.
Sınırı yasa dışı yollarla geçtikleri belirlenen Suriye uyruklu 83 düzensiz göçmen, jandarmaya teslim edildi.
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