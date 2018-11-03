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Hatay'da STK'lardan Angus tepkisi!

Hatay İskenderun'da toplanan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehre getirilen Anguslarla ilgili basın açıklaması yaptı.

03 Kasım 2018 Cumartesi 18:20
Hatay'da STK'lardan Angus tepkisi!

Hatay'ın İskenderun ilçesinde limana 22 Ekim'de Julia AK' isimli gemiyle getirilen angusların kente çeşitli hastalıklar getirmiş olabileceğini iddia eden sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri basın açıklaması yaptı.

İskenderun Limakport kapısı önünde bir araya gelen çok sayıda kişi, 'İskenderun'da anguslardan dolayı nefes alamıyoruz' yazılı pankart açtı. Grup adına konuşan İskenderun Çevre Koruma Derneği Başkanı Nermin Yıldırım Kara, angus yüklü geminin ilçeye beraberinde sinek getirdiğini bunun çeşitli hastalıklara yol açabileceğini savundu. Juli Ak gemisinin İzmir'de 22 gün bekletildikten sonra İskenderun’a getirilip boşatılmasının soru işaretlerinin oluşmasına neden olduğunu belirten Kara şöyle konuştu:

"Büyük ve küçükbaş canlı hayvanları taşıyan gemilerden tahliye işlemleri sırasında kent merkezinde ve limana yakın civar mahallelerde insanların genzini yakan, nefes almayı engelleyen yoğun ve ağır bir koku yayıldı. Canlı hayvan sevkiyatı sırasında yaşadığımız coğrafyada var olmayan sinek türleri hayvanlarla beraber geldi. Bu da sineklerle beraber bulaşıcı hastalıklara neden olacaktır. Canlı hayvan ithalatının daha sağlıklı ve güvenilir bir izleme sistemi ile yapılabilmesi için bağımsız veteriner birliklerinin de sisteme entegre edilmesi ve ülkeye giriş noktalarında teknik donanıma sahip alanlarda denetlenmesi gerekir.  Bundan sonra sevkiyatlar sırasında meskun mahallerden uzak, mahal dışındaki yerlerden yapılması ve hayvanların sıkı veteriner kontrolünden geçmeleri gerekmektedir."

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 18:20
  1. İzmir
  2. Hatay
  3. Sivil Toplum Kuruluşları
  4. Angus tepkisi
  5. basın açıklaması

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