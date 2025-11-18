  • İSTANBUL
Hatay'da sıradışı dostluk! Bu leylek kümeste tavuklarla yaşıyor
Yaşam

Hatay’da sıradışı dostluk! Bu leylek kümeste tavuklarla yaşıyor

IHA
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Hatay Dörtyol'da uçamaz halde bulunan bir leylek, bir aile tarafından kümeste misafir edilerek balıkla besleniyor.

Hatay’da bir kümes, bir haftadır tavukların yanı sıra bir leyleğe de ev sahipliği yapıyor. Dörtyol ilçesi Numuneevler Mahallesi'nde yaşayan Yusuf Poyraz, sabah saatlerinde evinin bahçesinde uçamaz halde olan leyleği fark etti.

 

Poyraz ailesi yaralı olduğunu düşündükleri leyleği beslemeye başladı. Kümeste tavuklarla yaşamaya başlayan leyleği balıklarla besleyen Poyraz, hayvanı Milli Parklar ekiplerine teslim etmeyi planladıklarını söyledi.

 

Önce panik yaşadılar sonra harekete geçtiler

Leyleğin kümeste tavuklarıyla birlikte yaşadığını dile getiren 52 yaşındaki Yusuf Poyraz, "Sabah 06.30 gibi kalktığımızda dışarıda bir leylek gördük. Önce panik olduk, bir şey olur mu diye düşündük. Yem ve su verdik ama yemleri pek yemedi.  Çocuklar solucan bulup verdiler. Balık yedirmeye başladım. Bir haftadır bizimle, tavuklarla arkadaş oldu, kümese girip çıkıyor. Mutluyuz ama sonuçta teslim etmemiz lazım. Milli parklara soracağız, alan olursa tabii ki vereceğiz" ifadelerini kullandı.

1
